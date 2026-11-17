İngiltere, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetleri yürüten 8 inşaat firmasına ve Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen Tzav 9 grubuna yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözüm hedefini canlı tutmak amacıyla yeni bir yaptırım paketinin devreye alındığı duyuruldu. Karar kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yeri inşaatlarına yönelik finansal desteğin kesilmesi hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetinin son 4 yılda geçmiş 20 yıldakinden daha fazla yerleşim yerine onay verdiği vurgulandı. Yaptırım paketinin, yerleşim yerlerinin genişlemesini teşvik eden bu ortama cevap olarak hazırlandığı belirtildi.

8 Şirketin mal varlıkları donduruldu

Yasa dışı yerleşim inşaatı, planlaması, mimari destek ve satış faaliyetleri sebebiyle yaptırım listesine alınan 8 firma şunlar:

Har Hevron

Hemdat Shomron

S.A.G.

Lev HaHar Yazamut

Harey Zahav

Ariel Residential Judea & Samaria

Ami Gvirtzman Architects

Z.F.

Alınan karar doğrultusunda bu şirketlerin İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu. Ayrıca şirket yöneticilerinin İngiltere merkezli veya İngiltere ile bağlantılı firmalarda yöneticilik yapmaları ve yönetim kurullarında yer almaları yasaklandı.

Yardımları engelleyen Tzav 9 da listede

İngiltere, Gazze'ye yönelik insani yardım konvoylarını engellediği belirtilen Tzav 9 adlı grubu da yaptırım kapsamına dahil etti.

Bakanlık açıklamasında, Gazze'deki ağır barınma krizine dikkat çekildi. Bölgede son yaşanan sellerin ardından 4 bin kişinin barınaksız kaldığı ve 1,4 milyon kişinin çadırlarda yaşadığı aktarıldı. Sınırda bekleyen 150 bin çadır, 300 bin branda ve kerestenin İsrailli yetkililerce içeri alınmadığı ifade edildi.

Bakan Miliband'dan "E1 Projesi" uyarısı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, iki devletli çözümü korumanın hükümetin temel yaklaşımı olduğunu belirtti.

Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölme riski taşıyan "E1 Projesi"ne katılmayı düşünen şirketlere seslenen Miliband, "Bu projeye teklif vermeyin, inşaat yapmayın, iki devletli çözümün yok edilmesinden kar etmeyin" uyarısında bulundu. Miliband, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kalıcı barış ve güvenlik için çalışmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.