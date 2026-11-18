Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamındaki 40 milyar liralık gönüllü iadede isimlerin TMSF kayıtlarında bulunduğunu belirterek, cezaevinden ve dışarıdan yeni başvuruların gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda yakından takip edilen fon soruşturması kapsamındaki gönüllü iade sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İade tutarının yaklaşık 40 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Bakan Gürlek, para iadesi yapan kişilerin isimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayıtlarında yer aldığını ve sürecin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, fon soruşturmasındaki mali geri dönüşlere değindi.

Başvurular artarak devam ediyor

Bir gazetecinin, "Dün yaptığınız açıklamada 75 gönüllü iade olduğunu ve bunun 40 milyar TL civarında bulunduğunu söylediniz. Bu isimler kamuoyuna açıklanacak mı?" sorusu üzerine Gürlek, kayıtların ilgili kurumda olduğunu vurguladı.

Sürece ilişkin yeni başvuruların da geldiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Gönüllülerin TMSF bünyesinde isimleri var. Onlar zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediyor. Cezaevinden de başvuru var, diğerlerinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon halinde."

Sözcü TV sorularına cevap vermedi

Bakan Gürlek, basın mensuplarının Sözcü TV'ye yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin yönelttiği soruları ise cevapsız bırakarak toplantı salonuna geçti. (ANKA)