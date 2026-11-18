Gazeteci Mehmet Ocaktan dünkü yazısında fon dolandırıcılığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmemesi ve bazı isimlerin açıklanmamasının ekonomiye duyulan güveni zedelediğini belirterek, “Bu ülke ekonomisini göz göre göre ateşe atmaktır” dedi.

Ocaktan yazısında şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yaptı. Hukuk ve denetim mekanizmalarının etkili işlemediği bir ortamda adaletin sağlanmasının ve ekonomide öngörülebilirliğin mümkün olmayacağını savunan Ocaktan, fon krizinin toplumun ve finansal kurumların güvenini sarstığını ifade etti.

Ocaktan, fon dolandırıcılığının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, kamuoyunda “imtiyazlılar” olarak anılan isimlerin açıklanıp yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu ve “Eğer fon dolandırıcılığı işini gizli-kapaklı yürütmek gibi bir yolu tercih ederek, bazı imtiyazlıları koruyabileceğimizi sanıyorsak, bilelim ki bu ülke ekonomisini göz göre göre ateşe atmaktır. Ve sonunda hep birlikte kaybederiz…” dedi.