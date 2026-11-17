ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN ve APEC zirvelerine katılmak üzere üç günlük Asya turuna çıktı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı üçlü görüşmede nükleer silahsızlanma, Ukrayna savaşı ve İran başlıklarını masaya yatıracak.

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerine katılmak üzere Washington’dan ayrıldı. Üç gün sürecek Asya ziyaretinin ilk durağı Filipinler'in başkenti Manila olacak.

Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Manila'daki ASEAN Zirvesi'nde ana konuşmacı olacağını ve ağırlıklı olarak ekonomi konularının ele alınacağını belirtti.

Çin'de üçlü zirve ve Kim Jong Un sürprizi

Filipinler temaslarının ardından APEC Zirvesi için Çin'in Shenzhen şehrine geçecek olan Trump'ın, burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelere Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılabileceğinin sinyalini veren Trump, "Kim Jong Un'la da görüşebiliriz. Bu iyi olur, çok şey başarma şansımız var. Katılıp katılmayacağı Devlet Başkanı Şi'ye bağlı" ifadelerini kullandı.

Masadaki kritik başlıklar: Nükleer silahsızlanma, Ukrayna ve İran

Trump, Şi ve Putin ile gerçekleştireceği zirvenin ana gündem maddelerini şu sözlerle özetledi:

Nükleer Silahsızlanma: "Zor bir konu çünkü başka ülkeler de nükleer silahlara sahipken herhangi birimizin bunlardan vazgeçeceğini söylemesi çok zor. Ancak bu konuyu görüşeceğiz."

"Zor bir konu çünkü başka ülkeler de nükleer silahlara sahipken herhangi birimizin bunlardan vazgeçeceğini söylemesi çok zor. Ancak bu konuyu görüşeceğiz." Rusya-Ukrayna Savaşı: "Ukrayna ve Rusya ayda 25 bin asker kaybediyor. Bunu ele alacağız. Bence Putin savaşın sona ermesini istiyor ve biraz geri adım atıyor. Açıkçası çok daha sert davranabilirdi."

"Ukrayna ve Rusya ayda 25 bin asker kaybediyor. Bunu ele alacağız. Bence Putin savaşın sona ermesini istiyor ve biraz geri adım atıyor. Açıkçası çok daha sert davranabilirdi." İran ve Küresel Ticaret: İran konusunda ABD'nin iyi bir konumda olduğunu belirten Trump, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra uluslararası ticaretin de masada olacağını aktardı.

Elon Musk heyette, Manila'da protestolar var

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Çin ziyaretine Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın da eşlik edeceğini doğruladı. Ancak Musk'ın programdaki resmi rolüne ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

Öte yandan, Trump'ın ziyareti öncesinde Filipinler'in başkenti Manila'da ABD karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. ABD'nin bölgedeki politikalarını protesto eden göstericilere yönelik müdahalelerde şu ana kadar yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (ANKA)