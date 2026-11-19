ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 33. APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen şehrinde kritik bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi samimi mesajlar veren Trump, "Bu görüşmeden pek çok harika şey çıkabilir" dedi.

Dünya siyasetinin gözü kulağı Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne çevrildi. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına kapalı kritik bir ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump'tan samimi mesaj: "O benim arkadaşım"

Görüşme öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı ile olan ilişkilerine vurgu yaptı. İkili görüşmenin görüntülerinde Trump'ın Putin'i işaret ederek "O benim arkadaşım" dediği ve ardından Rus liderin yanına giderek elini sıktığı görüldü.

Görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu: "Çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden pek çok harika şey çıkabileceğini ya da en azından bunların başlangıcının yapılabileceğini düşünüyorum."

İki liderin selamlaşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden ikili görüşme bir saatten kısa sürdü. Toplantının içeriğine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı.

Sırada tarihi üçlü zirve var

Shenzhen'deki diplomasi trafiği ikili görüşmelerle sınırlı kalmayacak. Trump ve Putin'in, ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu buluşma, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin ilk kez resmi bir üçlü toplantıda bir araya gelmesi bakımından tarihi bir önem taşıyor.

Masadaki kritik başlıklar neler?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği üçlü zirvenin gündeminde küresel dengeleri etkileyecek şu başlıkların yer alması bekleniyor:

Ukrayna ve İran'daki savaşlar,

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi,

Küresel ticari gerilimler,

Yapay zekâ alanındaki son gelişmeler.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin hemen ardından ev sahibi lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de ikili görüşmesine başladı. (ANKA)