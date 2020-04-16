Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye tıbbi ekipman ilaç yardımı

Güney Kıbrıs hükümeti, adanın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında koruyucu malzeme ve ilaç gönderildiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Panayiotis Sentonas tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, gönderilen 2 bin adet klorokin ve 4 bine yakın koruyucu ekipmanın KKTC yetkililerince teslim alındığını bildirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın koronavirüsün adanın doğusuna yayılımını önlemek için geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'ten tıbbi yardım talep ettiği kaydedilmişti. Bölünmüş Kıbrıs adasının iki tarafı arasında bu tip talepler oldukça nadir görülüyor. Adada Birleşmiş Milletler destekli barış görüşmeleri 2,5 yıldır askıya alınmış durumda. Akıncı'nın Kıbrıslı Rumlardan yardım talebi KKTC'li bazı politikacılar tarafından eleştirilmişti. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Covid-19 salgınında 735 vaka ve 12 can kaybı bildirdi. KKTC'li yetkililerse resmi olarak 105 Covid-19 vakası ve 4 can kaybı açıkladı. Euronews Türkçe

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