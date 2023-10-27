Guterres’e destek büyüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını” söylediği için İsrail’in istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Dünya Guterres’in yanında Borrell, X platformundan yaptığı açıklamada, “Guterres’in sözleri çarpıtıldı.” ifadesini kullandı. “BM Genel Sekreteri, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’deki korkunç ve eşi görülmemiş terör eylemlerini kesin surette kınamıştır.” değerlendirmesinde bulunan Borrell, şöyle devam etti: “Guterres ayrıca tüm sivillerin hayatlarının eşit derece önem taşıdığını ve uluslararası insancıl hukukun 7 Ekim öncesi ve sonrasında herkes için geçerli olduğunu açıkça ifade etmiştir. Genel Sekreter Guterres’in ve BM personelinin barış için ve Orta Doğu ile dünyanın her yerindeki insani yardım için yürüttüğü çalışmalara tam destek veriyoruz.” Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını” söylediği için İsrail’in istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tam destek verdiğini açıkladı. Afrika ülkelerinin çatısı altında toplandığı Birliğin en yetkili ismi Muhammed, Guterres’in duruşunun uluslararası hukuk, Afrika Birliğinin pozisyonu ve BM kararlarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Haber Merkezi

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