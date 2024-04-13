Guterres’ten itidale davet

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İran’ın 1 Nisan’da Suriye’deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail’e karşılık vermeye hazırlandığına ilişkin haberleri yakından takip ettiği, itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Guterres’in gelişmeleri yakından takip ettiğini ve daha fazla gerginliğin artmasından büyük endişe duyduğunu kaydeden Dujarric, bölgedeki tarafların askeri planlamalarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Dujarric, Guterres’in hem kamuya açık mesajlarında hem de özel görüşmelerinde aynı mesajı verdiğini belirterek, “Genel Sekreter, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısında bulunuyor.” vurgusunu yaptı. İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemişti. AA

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