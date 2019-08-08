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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

'Güvenli Bölge' görüşmelerine ilişkin ABD'den açıklama

08 Ağustos 2019, Perşembe 21:38
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varıldığını, sürecin kademeli olarak uygulamaya geçirileceğini açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, yazılı sorularına verdiği cevapta, ABD ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

 

"Güvenli bölge" ifadesinin kullanılmadığı açıklamasında Robertson, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir."

Müşterek Harekat Merkezi en kısa zamanda kurulacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

AA

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