ABD’den yeni tehdit

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin SDG’ye karşı tek taraflı bir adımını ‘kabul edilemez’ bulduklarını ve böyle bir durumu ‘engelleyeceklerini’ söyledi.

Ankara’da ABD heyeti ile güvenli bölge konusunda yapılan kritik görüşmenin başladığı sırada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenleyeceği herhangi bir tek taraflı askerî operasyonu ‘kabul edilemez’ bulduklarını söyledi.

Tokyo ziyaretinde konuşan ABD’li bakan, ‘Türkiye’nin sınır ötesinde tek taraflı adımlarını engelleyeceklerini’ belirtti.

Esper, ‘ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) terk etmek gibi bir ‘arzusu’ olmadığını belirtse de, Türkiye tarafından düzenlenecek herhangi bir operasyonda SDG’yi korumak için fiilen devreye girip girmeyeceklerine dair ayrıntı vermedi.

“Türkiye’nin tek taraflı bir adımını kabul edilemez bulduğumuz açık” diyen Esper, “Yapacağımız şey, ABD, Türkiye ve SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde paylaştığı karşılıklı çıkarlara zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek” ifadelerini kullandı. ABD’li bakan, Ankara’da şu an yapılmakta olan heyetler arası görüşmede bir anlaşma sağlanacağından ‘umutlu olduğunu’ da ekledi.

Görüşmeler başladı

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusu konusunda yapılması planlanan kritik görüşme dün başladı. Amerikan gazetesi Washington Post önceki gün yayımladığı bir haberde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeye Türkiye’nin askeri harekât düzenlememesi için son bir girişim başlatacağını öne sürmüştü. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, Türkiye’ye sunulacak teklifin bazı maddeleri şöyle sıralanmıştı:

**ABD ile Türkiye’nin, Suriye-Türkiye sınırında yaklaşık 14.5 kilometre (dokuz mil) derinliğinde ve 140 kilometre (87 mil) uzunluğunda bir bölgede ortak operasyon düzenlemesi, **‘Kürt savaşçıların bu bölgeden çıkarılması’, **Bu bölgedeki Kürt mevzilerinin ortadan kaldırılması, **Sonrasında ABD ile Türkiye’nin bu bölgede ortak devriye düzenlemesi.

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ERDOĞAN NE DEDİ?

Müttefikliğe yaraşır adım atmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde sınır ötesi operasyon sinyalini yineledi. Erdoğan “Yaşadıklarımız sahada olmayanın masada olamayacağı gösterdi; çok yakında farklı bir aşamaya geçeceğiz” dedi.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda büyükelçilere seslenen Erdoğan’ın konuşmasından Suriye ile alakalı bazı satır başları şöyle:

l Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgenin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Suriye’de yaşadıklarımız; sahada olmayanın masada olamayacağı gerçeğini bir kez daha göstermiştir.

l 60 yıllık NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana unsuru olarak görüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD’den de gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Biz bugüne kadar samimî bir çaba harcadık, üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık; bununla birlikte Türkiye müttefikleriyle ya da onlar olmadan millî bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir.

l Rusya ile çok geniş bir çerçeve iş birliği içindeyiz. Türk Akım projesinde sona geldik.

l İran’ın da katılımıyla yürüttüğümüz Astana süreci devam ediyor. İdlib’de büyük bir insanî felâketin önüne geçtik.

l Irak’ın toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yalnızca sözle değil, eylemlerimizle de ortaya koyduk. Ankara - aa

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Suriye sınırında hareketlilik

Urfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, askerî hareketlilik yaşandığına ilişkin bilgiler gelirken, şehrin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG/YPJ bayrakları indirildi, yerine başka bayrak çekilmedi. Öte yandan Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde kurulan Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşılan bir tweet’te, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ortaklarımız, bölgeyi IŞİD’den kurtararak daha iyi, barış ve istikrar içinde yaşanabilecek bir gelecek için kendilerini feda ettiler” denildi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, önceki gün, onbinlerce Türk askerinin sınıra yığıldığını yazmıştı.