Hac tedbirleri açıklandı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için alınan sağlık önlemlerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, hac sırasında ibadet mekânlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağı belirtildi. Önlemler kapsamında, Mekke’de Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da arttırılacağı kaydedildi. Öte yandan Suudi Arabistan, Kurban Bayramı’nın ilk gününün 31 Temmuz Cuma olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Kâbe, ihrama büründü

Haccın yaklaştığının bir işareti olarak, Kâbe’nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı ve pamuklu beyaz bezle kaplandı. Bu işlem, Kâbe örtüsünün korunması ve temiz kalması için her yıl hac mevsimi öncesinde tekrarlanıyor.