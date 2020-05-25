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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi hakkında açıklama

25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:00
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanına, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup başkentten kaçan paralı askerler ve beraberlerindeki silah, ağır silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için 7 uçak geldiğini belirtti.

'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'

Bugüne kadar başkent Trablus'un güneyindeki cephelerden Halife Hafter saflarındaki "1500-1600 kadar paralı askeri bilinmeyen bir noktaya tahliye edildiğini" gözlemlediklerini paylaşan Kununu, henüz bugün Antonov 32 tipinde bir askeri kargo uçağının Beni Velid havalimanına indiği bilgisini paylaştı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyordu.

AA

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