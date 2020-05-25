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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'

25 Mayıs 2020, Pazartesi
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid Havalimanı'ndan havalanan iki askeri kargo uçağının, "başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup 1500-1600 kadar paralı askeri bilinmeyen bir noktaya tahliye ettiğini" gözlemlediklerini belirtti.

Beni Velid şehrinin Belediye Başkanı Salim Nevir ise Libya'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Wagner unsurlarını çıkarmak için üç uçak kalktı." dedi.

Şehrin ihtiyar heyetinin, Hafter milislerine paralı askerlerin yerel saatle 15.00'e kadar ayrılmaları için süre verdiğini aktaran Nevir, Beni Velid'e ulaşan hava savunma sistemlerinin, Terhune kentinden çekilen Wagner unsurlarının korunması için getirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Libya içinde birçok sosyal medya kullanıcısı, Wagner'e bağlı paralı askerlerin, başkentin güneyindeki Terhune kentinden çekilerek Bin Velid kentine doğru hareket ederken görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Wagner unsurlarını taşıyan askeri ve sivil araçlara, top bataryalarının ve hava savunma sistemlerinin eşlik ettiği dikkati çekti.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. 

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. 

Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı. 

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor. 

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyordu.

AA

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