Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı - ABD: Yakından izliyoruz

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

Hama'da, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini rejim güçlerinden aldı.

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi.

Esed rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da ele geçirdi.

Suriye'nin Humus ilindeki Resten otoban köprüsü hava saldırısına uğradı

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.

Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Hama, stratejik önemiyle dikkatleri çekiyor

Suriye'deki iç savaşın başından bu yana kent merkezi ilk kez tümüyle Suriye rejiminin kontrolünden çıkan Hama ili, çatışmaların gidişatında Humus üzerinden Lazkiye ve Şam'ı etkileme potansiyeli nedeniyle stratejik konuma sahip.

Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye rejimi için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor.

Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam’a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor.

Hama'nın rejim karşıtı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda rejim karşıtı grupların ilerleme istikametinde yer alması rejim açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor.

İç savaş boyunca Hama'nın Suriye rejimi açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı.

Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli bir altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı.

Hama'nın bir diğer önemi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in memleketi olan ve ülkenin Akdeniz'e açılan kapısı durumundaki Lazkiye'ye açılan bir kapı olması.

Rejim karşıtı grupların Hama'dan Humus'a ilerlemesi durumunda başkent Şam'ın bulunduğu bölgenin Akdeniz'le irtibatı kopabilir.

Hama katliamlarla tarihe geçti

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde, halk kitleleri ve daha sonraki aşamada ise silahlı muhalifler Hama'da oldukça etkili bir rol oynadı.

Barışçıl gösterilere katılan sivillerden binlercesi rejim güçleri tarafından öldürüldü.

Silahlı muhalefetin ortaya çıkmasının ardından, Hama kent merkezi kısmen rejim karşıtı grupların kontrolüne girdiği dönemler olsa da, ağır silahlara sahip rejim ordusu karşısında bu gruplar tümüyle hakimiyet sağlayamadı.

Ancak Hama'nın adının katliamla özdeşleştiği asıl olaylar 1982'de cereyan etti.

Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 30 bin sivil öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Pentagon: Suriye'deki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında ABD'nin pozisyonuna ilişkin sorusunu cevaplayan Ryder, "Durumu kesinlikle yakından izliyoruz. Tekrar ediyorum, ABD'nin şu anda Suriye'nin kuzeybatısında olanlar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) operasyonları ve Suriye rejimi açısından olan bitende hiçbir rolü yok." dedi.

Ryder, Suriye'deki gelişmelerin "istikrarsızlaştırıcı etkisinin farkında" olduklarını ifade ederek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve bölgedeki azınlık grupların korunması çağrısını tekrarladı.

ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye destek verip vermediğiyle ilgili soruya da Ryder, "Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır." karşılığını verdi.

Ryder, PKK/YPG'nin operasyonlarından haberdar olduklarını ancak onlar hakkında konuşmayacağını belirterek, ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ ile mücadele için bulunduğunu ve işbirliklerinin de yalnızca bu kapsamda olduğunu iddia etti.

3 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin doğusunda bulunan ABD'ye ait "MSS Euphrates" adlı askeri üsse 3 Aralık'ta yapılan roket ve havan topu saldırıları sonucu 3 ABD askerinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu açıklayan Ryder, "Tehdit altında olmaları durumunda güçlerimizi korumak için uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Ryder, söz konusu saldırıyı kimin yapmış olabileceği konusunda incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Ancak o bölgede İran destekli milis grupların ve Suriye rejim güçlerinin faaliyet gösterdiğini vurgulamak önemli." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.