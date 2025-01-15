Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaştı - Dünya genelinden ilk açıklama ve değerlendirmeler

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı.

BM: Ateşkes sonrasına hazırız

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin süreceğini belirtti.

Biden: Barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Guterres, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

Guterres, BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını takdir ettiğini aktaran Guterres, "Tüm taraflara anlaşmanın tam olarak uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Guterres, en başından beri kendisinin bu çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Guterres, temel önceliğin şimdi bu ihtilaf nedeniyle meydana gelen korkunç acıyı dindirmek olduğunu ifade ederek, BM'nin hem anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hem de Filistinlilere insani yardımı artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Ateşkesin Gazze'de insani yardımlara yönelik engelleri kaldırmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Bu anlaşma kritik öneme sahip bir ilk adım. Ancak, çabalarımızı daha geniş hedefler için sarf etmeye devam etmeliyiz." dedi.

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki birliği sağlamanın öneminin altını çizerek, aynı zamanda birlik halinde bir Filistin yönetiminin sağlanmasının öncelik olduğunu söyledi.

İki devletli çözüm vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres, "Taraflara ve ortaklara bu fırsatı değerlendirerek Filistinliler, İsrailliler ve bölge için daha iyi bir gelecek inşa etme, işgali sona erdirme ve uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki halkın da isteklerinin ancak iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini kaydeden Guterres, mevcut BM kararları ve anlaşmalarının bunun için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

Guterres, vefat eden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanlarına başsağlığı dileklerini ileterek BM'nin, barış, istikrar ve Filistin, İsrail ve bölge halkına daha umutlu gelecek için destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Katar: İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurdu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü başlayacağını ifade etti.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.

Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

AB, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi "memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas'ın ateşkese varmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sayede esirlerin ailelerine, insani yardımların ise Gazze'deki sivillere ulaşabileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Bu, insanların çok uzun süredir büyük acılar çektiği tüm bir bölgeye umut getiriyor. Her iki taraf da bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ve çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulmasına yönelik bir adım olarak bu anlaşmayı eksiksiz şekilde uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X'teki hesabından, ateşkesten memnuniyet duyduğunu bildirerek, "Bu, şiddetin sona erdirilmesine yönelik önemli ve olumlu bir gelişmedir. Şimdi sıra bu anlaşmayı tüm esirler ve aileleri, Gazze halkı ve bölge halkı için hayata geçirmeye gelmiştir." mesajını paylaştı.

Lübnan Başbakanı Mikati: Bu duyuru Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in 467 gün saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mikati, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katar, Mısır ve ABD'nın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Lübnan Başbakanı, Gazze'de ateşkesten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu duyuru, İsrail saldırıları sonucunda büyük acılar çeken Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor." ifadesini kullandı.

Mikati, ateşkesin sürdürülebilir olması ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymasının önemine dikkati çekerek, Filistin meselesinin bu şekilde kalıcı çözüme kavuşabileceğini ve Filistin halkının meşru haklarını elde edebileceğini aktardı.

BM Yüksek Komiseri Türk'ten, Gazze için varılan ateşkes anlaşmasının acilen uygulanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kendisini rahatlattığını belirterek, anlaşmanın acilen uygulanması çağrısında bulundu.

Türk, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının haberi beni çok rahatlattı ve bu acilen uygulanmalı" diyen Türk, çatışmadaki taraflara ve nüfuz sahibi tüm ülkelere, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın tamamen sona erdirilmesi de dahil ateşkesin sonraki aşamalarının başarısını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısını yineledi.

Volker Türk, son 15 ayda dayanılmaz acılar ve sefalet çeken insanların yanında olduğunu kaydederek, bir daha hiç kimsenin böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere, son aylarda İsrail'in acımasız bombalamaları ve saldırıları nedeniyle harap olan Gazze'de çaresizce ihtiyaç içinde olanların hayatlarını kurtarmak son derece acil" ifadesini kullanan Türk, yiyecek, su, ilaç, barınak ve korumanın sağlanmasının, en önemli öncelik olduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Türk, işlenen ağır ihlaller ve suistimaller için hesap verebilirlik ve adalet arayışının öneminin altını çizdi.

Büyük bir kısmı harabeye dönen Gazze'nin ve insanların hayatlarının yeniden inşasında insan haklarının ön planda ve merkezde olması gerektiğini vurgulayan Türk, "Uluslararası toplumun, Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı bir barışa ulaşma yolundaki somut çabalarda kritik rolü var. Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkça belirttiği gibi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı olarak devam eden varlığı sona ermeli. Uluslararası alanda kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." görüşünü paylaştı.

İsrailli Sözcü, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrailli Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koridordaki İsrail kontrolünden vazgeçmediğini iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Hamas'ın İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılması konusunda değişiklik yapılması talebinden son anda vazgeçtiği öne sürülen açıklamada, "ateşkes anlaşması taslağında açık kalan bazı hususların bu gece kapatılacağının ümit edildiği" kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı aktarılmıştı.