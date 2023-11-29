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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok"

29 Kasım 2023, Çarşamba 13:13
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Basın açıklaması yapan Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında "Hamas, ABD'lileri koz olarak mı kullanıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Kirby, Hamas'ın, ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştıklarına dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti.

Hamas'ın elindeki ABD'li esirlere ilişkin de bilgi veren Kirby, "Öncelikle (Hamas'ın esir aldığı) Amerikalı sayısı oldukça az ve şu an salıverilmeye uygun bulunanlar yani kadın ve çocukların sayısı daha da az." dedi.

John Kirby, İsrail yerinden olan Gazzeliler için hesap verinceye kadar ABD'nin Gazze'nin güneyinde düzenlenecek operasyonları desteklemeyeceğini söyledi.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 2 gün uzatılan "insani ara"ya değinen Kirby, Hamas tarafından son olarak 10'u İsrailli ve 2'si Tayland uyruklu olmak üzere 12 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Kirby, son salıverilenler arasında ABD'lilerin olmadığını kaydederek, "Ancak umutluyuz, bugünün yarını da var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

AA

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