Hamas’ın gelişmesine İsrail yardımcı oldu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İsrail’i eleştiren açıklamalarını sürdürüyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir iş okulunun forumunda konuşan Borrell, İsrail’in bugün savaş halinde olduğu Hamas’ın gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Borrell, geçen ay yaptığı bir konuşmada İsrail’in radikal İslamcı grubu “meydana getirdiği” ve “finanse ettiği” yönündeki açıklamalarıyla ilgili kendisine sorulan soruya verdiği cevapta, “Çek göndererek finanse ettiklerini söylemiyorum ama Hamas’ın gelişmesini kolaylaştırdılar” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre “İsrail’in Filistinlileri bölmeye, El Fetih karşısında bir güç oluşturmaya oynadığı tartışılmaz bir gerçek” diyen Borrell, “Sayın (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu’nun parlamento grubu önünde söylediği ve iki devletli çözüme karşı çıkan herkesin Hamas’ın finansmanına katkıda bulunması ve kolaylaştırması gerektiğini söylediği iyi bilinen bir cümlesini tekrarlamakla yetindim” diye ekledi.

Haber Merkezi