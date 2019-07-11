Hamas İsrail'i uyardı: Çatışmasızlık sona erebilir

Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde çatışmazlık ortamının sona ereceği uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ihlallerine devam etmesi durumunda iki taraf arasındaki çatışmasızlık ortamının sona ereceğini ifade etti. İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Mahmud el-Edhem'in bu sabah Gazze'nin kuzey sınırında şehit edilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Kanu, "(İsrail) Halkımıza karşı işlediği suçlara son vermez, çatışmasızlık ortamının şartlarına uymaz ve bu şartları hızlı bir şekilde uygulamaya koymazsa mevcut çatışmasızlık ortamı sona erecek." ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınıra yakın bölgede İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtilmişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada ise Edhem'in örgüt mensubu olduğu bildirilmişti. AA

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