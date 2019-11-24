Harem-i İbrahim’i koruma çağrısı

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ni İsrail’in ihlâllerine karşı korumak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) çağrıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin İsrail güçlerinin korumasında Harem-i İbrahim’e düzenlediği baskınlara dikkat çekilerek, “Söz konusu ihlâller, başta UNESCO başta olmak üzere ilgili uluslar arası kurumları dinî mekânlara ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyi zorunlu kılıyor” denildi. Açıklamada, “Uluslar arası kuruluşları, işgal makamlarını bu kuruluşların kararlarına saygı duymaya ve Yahudi yerleşimcilerin baskınlarını durdurmaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilerek, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının “tehlike çanlarını” yeniden çalmaya sebep olduğuna vurgu yapıldı. Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre Mescid-i Aksa’da olduğuna inanılan “Süleyman Mabedi”nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet olarak kabul ediliyor. AA

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