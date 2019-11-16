Hikâyesi olan bir ağaç: Rikuzentakata

Japonya’da, 9.0 şiddetindeki depremden ve ardından gelen tsunamiden sonra bölgede hayatta kalan tek canlı: Rikuzentakata.

Japonya’da bir çam ağacı: Rikuzentakata. 2011 yılında Japonya’da 9.0 şiddetindeki depremden ve ardından gelen tsunamiden sonra bölgede hayatta kalan tek canlı. Japonya’nın umut sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları onu tedavi etti. Ağacın hasar gören kökleri ve omurgasına karbon malzemeden sun’î organ nakli yapıldı. Japonlar tsunamide ölen 19 bin insan ve yok olan 70 bin ağaçlık ormanın hatırasına, bu ağacın üzerine titriyorlar.

Başarılı bir ‘bitki ameliyatı’

70 bin çam ağacının paramparça olduğu ormanda sadece 27 metre uzunluğunda bir çam ağacı olan Rikuzentakata ayakta kalabildi.

Deniz suyu ağacın köklerine zarar verdiğinde ağaç kurumaya başlamıştı. Ziraat mühendisleri, yoğun uğraşlar sonucunda çürümeye karşı korumak için ağacı budayarak karbon bir omurga üzerinde yeniden birleştirdiler. Bu ağaç, başarılı bir tür ‘bitki ameliyatı’ ile tedavi edildi.

Japonlar, bu ağaca gözleri gibi bakıyor

Japonya’nın Tohoku Bölgesi’nde 2011 tarihinde meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunami 19 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. Dünyada ilk büyük 5 deprem arasında yer alan ve ‘Büyük Doğu Japonya Depremi’ olarak adlandırılan felâkette, tsunami birçok şehri yakıp geçmişti. Japonlar 70 bin arasından hayatta kalan bu ağaca gözleri gibi bakıyor.

HABER: LÜTFİYE KEF