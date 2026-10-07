İngiltere, 27 İsrailli diplomatı sınır dışı edecek

İsrail’in Doğu Kudüs’teki İngiltere Başkonsolosluğu’nu kapatma kararına Londra’dan karşılık geldi.

İsrail gazetesi Ynet’in haberine göre İngiltere, konsolosluğun kapatılması halinde her bir İngiliz diplomat için bir İsrailli diplomatı sınır dışı etmekle tehdit etti. Karşılıklı adımların hayata geçirilmesi durumunda 27 İsrailli diplomatın İngiltere’den sınır dışı edilmesi gündeme gelecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamazken, “spekülasyonlar” hakkında yorum yapmayacağını bildirdi. Karar’ın haberine göre, diplomatik krizin temelinde İngiltere’nin işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretini yasaklama ve yerleşimlerin inşasına destek veren İngiliz firmalarına yaptırım uygulama kararı bulunuyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.