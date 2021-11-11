Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

Hindistan’ın, son haftalarda yaşanan cinayetlerin ardından Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker göndermeye başladığı bildirildi.

Dawn sitesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, son haftalarda bir dizi organize cinayetin yaşanmasının ardından Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine takviye birlikler gönderilmeye başladı. Cammu Keşmir Polis Gücü Sözcüsü Abhiram Pankaj, yaklaşık 2 bin 500 takviye askerin bölgeye ulaşarak konuşlandığını ve daha fazla askerin yolda olduğunu aktardı. Bu hafta itibariyle yaklaşık 5 bin takviye askerin bölgeye konuşlandırılacağı bildirildi. Hindistan hükümetinin bölgede on yıllardır en az 500 bin asker konuşlandırdığı biliniyor. AA

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