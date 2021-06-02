Hindistan’da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 207 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 788 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 3 bin 207 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 307 bin 832'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 335 bin 102 kişi öldü. Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor. Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Pozitif test oranının yüzde 8, iyileşme oranının ise yüzde 92,5 olduğu ülkede halen 1 milyon 793 bin 645 hastanın tedavisi sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.