Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasında

Hindistan’da son 24 saat içinde Kovid-19 salgınıyla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı rekor seviyede artarak 2 bin 624’e çıktı. Ülkedeki hastanelerde boş yatak, oksijen tüpü ve ilaç sıkıntısı çekilirken, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarısı yapılıyor.

Nüfusu 1,3 milyarı geçen ülkede salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 190 bine yaklaştı. Hindistan’da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 340 bine ulaşırken, salgının başından bu yana hastalananların sayısı 16,5 milyonu buldu. Hastanelerde boş yatak yok, sağlık sistemi çöküyor Ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranları en yüksek seviyelere çıkarken, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısı yapılıyor. Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulunuyor. Hindistan, ABD’nin ardından en fazla Kovid-19’a yakalanan hasta sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, gerçek rakamların bu ülkede açıklanandan çok daha fazla olduğu endişesini taşıyor. Dini festivaller ve seçim mitinglerine devam Hindistan’da vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin ara verilmeden sürmesi ve insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal etmesi, salgının yayılmasında en önemli etkenler arasında gösteriliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyedeki tırmanışından derin endişe duyduklarını bildirdi. Euronews Türkçe

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