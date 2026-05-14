"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

14 Mayıs’a giden yolun şahidi

14 Mayıs 2026, Perşembe 10:55
Osmanlı’nın son yıllarında, 1911’de doğup cumhuriyetin kuruluşuna, tek parti devrine, çok partili hayata ve sonrasındaki gelişmelere şahitlik eden gazeteci Cihat Baban, yaşadığı dönemde tanıyıp muhatap olduğu siyasetçileri anlattığı Politika Galerisi adlı kitabında tek parti yönetimine bakışını, “Tek parti iyi bir şey değildi. İnönü’nün de sonradan söylediği gibi, ‘Tek parti, köşe başını tutan ve sırtını iktidara dayayan her vatandaşı, küçüğe zalim, kendinden büyüğe karşı da haysiyetsiz bir uşak haline getiriyordu.’ Yeni bir parti tecrübesinin zor olacağını görmüyor değildik. Fakat, artık inşallah bu sefer Rubikon’u aşacak, selamete çıkacaktık” sözleriyle anlatıyor.

Türkiye yakın tarihinin kavşak noktalarından olan 14 Mayıs 1950 seçimlerinin bugün yetmiş altıncı yılı doldurulurken o dönemin şahitleri de dikkat çekiyor. Gazeteciliğinin yanında 1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde DP milletvekilliği ile siyasette de yer alan Cihat Baban, Timaş yayınlarından çıkan Politika Galerisi Bir Devrin Hükümranları adlı kitabında o yılların olayları ve aktörlerini anlatıyor. 

Kitapta tek parti devrinin baskıcı ortamının insanları ne derece bunalttığını “Tek parti iyi bir şey değildi” sözleriyle ifade eden Baban, bu görüşüne İnönü’nün “Tek parti, köşe başını tutan ve sırtını iktidara dayayan her vatandaşı, küçüğe zalim, kendinden büyüğe karşı da haysiyetsiz bir uşak haline getiriyordu.” sözlerini de dayanak olarak sunuyor. 

Söz konusu kitabında, o zaman memleketin bütün aydınlarının hürriyet gelir gelmez her şeyin değişeceğine kani olduklarını ifade eden Baban, “Artık savaş yıllarında olduğu gibi biz gazeteciler, polis müdürlerinden, savcılardan, hatta ticaret ofisi idarecilerinden, basın yayın genel müdürlerinden her gün yeni bir direktif almayacak, her Allah’ın günü mahkeme kapılarında, mübaşirlerin dik sesli davetleriyle heyecanlanmayacaktık! O kanaatteydim ki, yalnız hürriyetin gelmesiyle bile asık suratlar çözülecek, tehdit edici korkutan davranışlar kalmayacak, baskının riyakar ettiği insanlar, namuslu olacaklardı.” cümleleriyle o dönemdeki halet-i ruhiyelerini dile getiriyor.

iSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

