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26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Hindistan’da vaka sayıları düşüşte

26 Ekim 2021, Salı 12:35
Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının 238 günün en düşük seviyesine indiği belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka görülürken, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 202 bin 202’ye ulaştı.

Günlük vaka sayısının son 238 günün en düşük seviyesinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan virüs nedeniyle 356 kişinin ölmesiyle toplam ölü sayısı 455 bin 68’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, ölümlerin çoğunun Kerala eyaletinde görüldüğünü bildirdi.

Toplamda virüs bulaşan 33 milyon 583 bin 318 kişi iyileşirken son 24 saatte 15 bin 951 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

AA

Etiketler: Hindistan, vaka sayıları
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