'Hindistan S-400'ün ön ödemesini gerçekleştirdi'

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Hizmetleri basın dairesinden yapılan açıklamada Hindistan’ın, S-400 füze savunma sistemleri için Rusya’ya ön ödeme yaptığı belirtildi.

ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 kararından caymayan Hindistan’dan, sistemlerinin alımı için Rusya’ya ön ödeme geldi. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Hizmetleri Müdür Yardımcısı Vladimir Drojjov daha önce Moskova’nın bu yıl sonuna kadar Hindistan’dan ilk ödemeyi almayı umduğunu, böylece S-400 sevkiyatının 2020’de başlayıp 2025’te tamamlanabileceğini söylemişti. İki ülke arasında S-400 anlaşması Ekim 2018’de başlamıştı. Rusya, 5.43 milyar dolar karşılığında Hindistan’a S-400 bataryası gönderecek.

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