Hırvatistan Cumhurbaşkanı koronavirüs aşısı oldu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülkede "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısı oldu.
Başkent Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde aşıyı yaptıran Milanovic, düşünen, düşünmeyen ve ikilem içerisinde olan herkese aşı olması çağrısında bulunarak, "Aşı, KOVID-19 salgınıyla mücadelede bir dönüm noktası" dedi.
Öte yandan, kabinedeki bakanların da aşısı yaptırdıkları, daha önce koronavirüs tanısı konmuş bakanların aşıdan muaf tutulduğu belirtildi.