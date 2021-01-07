Hırvatistan Cumhurbaşkanı koronavirüs aşısı oldu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülkede "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısı oldu.

Başkent Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde aşıyı yaptıran Milanovic, düşünen, düşünmeyen ve ikilem içerisinde olan herkese aşı olması çağrısında bulunarak, "Aşı, KOVID-19 salgınıyla mücadelede bir dönüm noktası" dedi. Öte yandan, kabinedeki bakanların da aşısı yaptırdıkları, daha önce koronavirüs tanısı konmuş bakanların aşıdan muaf tutulduğu belirtildi.

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