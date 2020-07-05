Hırvatistan'da seçim heyecanı

Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 669 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek. Ülke genelinde kurulan 7 bine yakın seçim merkezinde oy kullanacak seçmenlere maske takma zorunluluğu getirilirken, karantina altındakiler ise evlerinde oy kullanabilecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına doğru açıklanması öngörülen genel seçimlere katılımın salgın nedeniyle oldukça düşük olması bekleniyor. Bu arada, Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. AA

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