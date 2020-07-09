Hırvatistan ve Bulgaristan Euro Bölgesi’ne girmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan ve Bulgaristan'ı Euro Bölgesi’ne almak için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Nihai karar verildiği takdirde her iki ülkenin 3 yıl sonra Euro Bölgesi’ne geçmesi bekleniyor.

Reuters'in dört kaynağa dayandırdığı haberinde Euro Bölgesi yetkilileri, Hırvatistan ve Bulgaristan'ı 3 yıl sonra euro'yu kendi para birimlerini olanak sağlayacak ve ERM-2 olarak bilinen mekanizmaya almaya hazır olduklarını açıkladı.

Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan Euro Bölgesi'nde 2015'te Litvanya'nın katılımının ardından ilk genişleme olacak.

Konuya ilişkin konuşan Avrupalı yetkililer, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı videokonferans toplantısında nihai onay geldikten sonra bu kararın çok yakın bir zamanda hayata geçirileceğini belirttiler.

İki kaynak, pazardaki spekülasyonları engellemek amacıyla kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu duyurulacağını söyledi.

Gelecek saatlerde çözülmesi beklenen birkaç ufak sorununun kaldığını da ifade eden yetkililer, kararı açıklamanın hafta sonu sonrasına da sarkabileceğini belirtti. Ancak ERM-2'ye alma kararından vazgeçme gibi bir ihtimalin bulunmadığını da eklediler.

İki ülkenin ERM-2'ye katıldığında, Euro Bölgesi'ne katılmak için pratik hazırlıklara başlamadan önce iki yıl boyunca mekanizmada kalacaklar.