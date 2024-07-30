Hizbullah’ın İsrail’e, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki farklı noktalara bir dizi hava saldırısı düzenledi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine hava saldırısı düzenledi. Haber Merkezi

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