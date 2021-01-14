HRW: Çin’de en karanlık dönem

HRW Raporu: “Çin, 1989’daki Tienanmın olayları sonrası insan hakları konusunda en karanlık dönemi yaşıyor.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin’i “1989’da gerçekleşen Tienanmın olaylarından bu yana insan hakları konusunda en karanlık dönemin ortasında olmakla” eleştirdi. euronews’in haberine göre, HRW yayımladığı “2020 Olayları 2021 Dünya Raporu”nda Çin’in, Sincan Uygur, İç Moğolistan ve Tibet özerk bölgelerinde etnik gruplara yönelik tutumunun gittikçe kötüleştiği, Hong Kong’u baskı altında aldığı ve yeni tip koronavirüsün (Covid-19) salgınını örtbas ettiği savunuldu. “Vuhan’da koronavirüs salgının ilk vakasının ortaya çıkmasıyla Çin hükümetinin otoriterliğinin 2020’de tamamen ortaya çıktığı” belirtilen raporda bunun ilk olarak salgını haber veren Çinli doktor Li Vınliang ile bölgedeki karantina sürecini haber yapan gazeteci Cang Can’ın cezalandırılması olduğu kaydedildi. Pekin hükümetinin Çin Komünist Partisine sadakatin sağlanması için kurduğu baskının ülke genelinde derinleştiği bildirilen raporda, Sincan Uygur bölgesinde yoğunlukta yaşayan Uygur Türklerine yönelik keyfi gözaltına alma, zorla çalıştırılma ve kitlesel gözetim faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Çinlileştirme politikası

İç Moğolistan’da yerel eğitim makamlarının Eylül 2020’de Moğolca yerine Çince eğitimin yapılmasını zorunlu kılmasının ardından protestoların düzenlendiği, Tibet bölgesinde ise yetkililerin din, ifade, hareket ve toplanma hürriyetini kısıtladığına işaret edildi. Çin hükümetinin, dinlerin “Çinleştirilmesine” yönelik politikalarının ülke genelinde yoğunlaştığı kaydedilen raporda, 2020 için “Bu, Çin’de Tienanmın Meydanı’nda demokrasi hareketini sonlandıran 1989’daki katliâmdan bu yana en karanlık dönem oldu.” ifadesi kullanıldı.