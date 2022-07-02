İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

İsrail’e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs’teki “Sultan Havuzu” adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, Mescid-i Aksa’yı gezdi. Kubbetu’s Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif’i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı. Aksa’da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses’e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi. AA

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