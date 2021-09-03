İda fırtınası ABD’yi sarstı: 45 ölü

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı 6 ABD eyaletinde en az 45 kişi öldü.

ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan sel felâketi için “İklim krizinin burada olduğunun delilidir” yorumunu yaptı. New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalette en az 23 kişinin öldüğünü, bu kişilerin çoğunun arabalarında mahsur kalan kişiler olduğunu söyledi. New York’ta aralarında 2 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere ölü sayısı en az 14 olarak açıklandı. Yetkililer 11 kişinin bodrum katlarında boğularak öldüğünü bildirdi. Pennsylvania’da 5 kişi, Connecticut eyaletinde ise 1 kişi sel sebebiyle öldü. Maryland ve Virginia’da da ölümler bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, iklim krizi ile başa çıkabilmek adına tarihî bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ülke genelinde iklim dolaylı bir yıkımla karşı karşıya olduklarını belirten Biden, “Bununla mücadele etmek bir ölüm kalım meselesi” dedi.

