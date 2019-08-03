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İdlib'de 750 bin sivil yerinden edildi

03 Ağustos 2019, Cumartesi 11:21
Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda yaklaşık 750 bin sivil yerinden edildi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı 750 bine ulaştı.

Esed rejimi askerleri, onlara destek veren İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın, İdlib ve Hama illerine İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarındaki Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerde kamp alanlarına ve İdlib'deki zeytinliklere, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığındı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından (STK) Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İdlib mutabakatının imzalandığı tarihten bu yana bölgede 3 saldırı dönemi yaşandı ve toplam yerinden edilen sivillerin sayısı ise yaklaşık 750 bine ulaştı. Marratinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri gibi yoğun nüfusa sahip büyük yerleşimlere saldırılar devam ederse, göç rakamlarının bir milyona çıkacağından endişeleniyoruz."

"Yerinden edilenlerin çadır, temiz su ve kanalizasyon şebekesine ihtiyacı var"

Hallac, tarım arazileri ve düzensiz kamplarda yerinden edilenlerin en büyük ihtiyaçlarının başında barınak ve temiz suyun geldiğini kaydetti.

Halihazırda kamp bölgelerinde, su ve kanalizasyon şebekesinin önemli ihtiyaç listesinde ikinci sırada geldiğini belirten Hallac, "İçecek temiz su, teşekküllü yol ve kanalizasyon şebekesinin olmaması hastalıkların yayılmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İdlib, Suriye, Esad, Rusya, sivil
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