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İdlib'de 9 sivil daha Rusya'nın saldırılarında öldü

10 Şubat 2020, Pazartesi 13:48
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırılarda 9 sivil daha öldü.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan batı kırsalında gece geç saatlerde saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İbbin köyünde 9 sivil öldü.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi ve Rusya’nın dünkü saldırılarında da 17 sivil yaşamını yitirmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı. 

AA

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