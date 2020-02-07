İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi. Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" dedi. Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu. AA

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