"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İdlib'in güneyi ve doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor

16 Şubat 2020, Pazar 21:04
Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

 

Çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı.

Muhalifler, son bir haftada Esed rejimine ait biri İdlib'in güneyinde, diğeri de Halep'in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü.

Diğer yandan, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 4 çok namlulu roketatar (ÇNRA), 2 insansız hava aracı (İHA) ve 2 adet iş makinası imha edildi, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Aynı süre zarfında, muhaliflerin 5 tank, 3 ZPT, bir hafif zırhlı uçaksavar Şilka, bir iş makinası ve 106 milimetrelik top ele geçirdiği kaydedildi.

Son 24 saatte Rusya hava desteğini alan rejim güçleri, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha, Mansura, Acil ve Uveycil köyleriyle Raşidin Şemaliyye ve Buhus İlmiyye bölgelerini ele geçirdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küçük esnaf yok oldu

    İşsizlik maaşına 2 milyon başvuru

    Elde yok avuçta yok

    Ortadoğu ülkeleri umutsuz

    Haksızlık karşısında sabır tükendi

    Galatasaray seriye bağladı

    Çocukların üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu

    'İran tarihinde ilk defa deniyoruz'

    Çin'de banknotlar dezenfekte ediliyor

    Süper Lig'de yeni lider Trabzonspor

    Çekirge istilası

    Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

    Türkiye’den Suriye’ye Ermeni Soykırımı tepkisi

    Kenan Evren’in adı 3 ilçeden kaldırıldı

    İran 5,8'le sallandı

    Çavuşoğlu: Hafter'in saldırganlığının durdurulması gerek

    'Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'

    Bir aile daha evladına kavuştu

    MSB: PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Hoşlarına gitmeye “sonuç” neydi?
    M. Said ZEKİ

    Kış kalbinde baharı saklar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Fırsat kaçmadan, zaman geçmeden, ömür bitmeden!
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (2)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Misâk-ı Millî’ye Lozan darbesi (1)
    Risale-i Nur'dan

    İhlâstan sonra en büyük kuvvetimiz
    Yeni Asya'dan Size

    22 Şubat’ta gazetemizde buluşalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Asrın tabibi Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.