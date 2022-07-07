İklim krizi Haccı da tehdit ediyor

İnsan faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği, hacılar için tehlikeli hale gelen sıcaklık stresi nedeniyle hac ibadetinin geleceğini riske atarken, ülkelerin emisyonlarını hızla düşürmesi gerekiyor.

Endonezya’da yer alan Universitas Nasional İslam Çalışmaları Merkezi (PPI UNAS) tarafından hazırlanan “İklim Politikalarının Hac İbadetine Etkisi” başlıklı rapora göre, küresel ortalama sıcaklık artışı, ağırlıklı olarak fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve sürdürülemez tarımsal uygulamalardan kaynaklanan insan faaliyetleri nedeniyle şimdiden yaklaşık 1,2 dereceye ulaştı. Bu küresel ısınma seviyesinde, yaz aylarında artan sıcaklık stresi Hacıların sağlığını tehdit edecek tehlikeli boyutlara ulaşabilir. AA

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