İlhak, Filistin’e savaş ilânıdır

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki İsrail’in yasadışı yahudi yerleşim birimlerini ilhak kararının Filistin’in haklarına karşı savaş ilanı olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak kararının “Filistin’in haklarına karşı savaş ilânı” olduğunu belirtti. Tımeturk’deki habere göre Maliki, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. ABD’nin Kudüs’ü “yasa dışı” şekilde “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına ve İsrail’in ilhak kararlarına sert tepki gösteren Maliki, “Bunlar, sadece Oslo Anlaşmasını değil, iki devletli çözümü de öldürüyorlar, Filistin Devleti’nin kuruluş ihtimalini öldürüyorlar. Sonuç olarak Filistin halkının tutkusunu tümüyle ortadan kaldırıyorlar. O zaman elbette, bu gerçekten bir savaş ilânıdır.” diye konuştu.

ABD taraf tuttu

ABD yönetimini, İsrail ile aralarında barış için tek arabulucu olarak kabul edemeyeceklerini altını çizen Maliki, “ABD taraf tuttu. Şimdi tam anlamıyla İsrail’in pozisyonuna uygun hareket ediyorlar. Onlara güvenmiyoruz. Sonuç olarak, ABD artık dürüst bir arabulucu değil. Artık bundan sonra da arabulucu olamazlar.” değerlendirmesinde bulundu. Maliki, Filistin makamlarının Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm karar tasarılarını kabul eden taraf olduğunu, bunun aksine İsrail’in BM’nin bütün kararları ve uluslararası hukuku ihlâl ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Şimdi yeni kurulan İsrail hükümeti açıkça ve resmi olarak Filistin Devleti topraklarının ilhakını ilk öncelikleri olarak ilân etti. Bunu başarmaları demek Filistin’in haklarına karşı savaş ilânıdır. İşgalci rejim, ABD yönetimi tarafından ileri sürülen ve bizim tamamen reddettiğimiz sözde yüzyılın anlaşmasına sırtını dayıyor.” Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ilhak kararını uygulama niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına ilişkin de “Gerçekten, kendisini İsrail mahkemelerinde karşılaştığı yolsuzluk gibi pek çok suçlamalardan kurtarmaya çalışıyor. Bu ilhak kararını uygulama kararı kendi hayatını ve siyasi kariyerini kurtarmanın tek yolu. Ama, bunun bedelini de biz ödüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in “ilhak” planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor. ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin “ilhakı” için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı ve Netanyahu ilhak planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.