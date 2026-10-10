Panama’da 7,7 şiddetinde deprem: Büyük bir felâketle karşı karşıyayız

Panama’da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem binalarda yıkıma yol açarken, yaklaşık 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti.

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini belirtirken, tsunami tehdidinin bulunmadığı ve Panama Kanalı’nın depremden etkilenmediği açıklandı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkenin güneyinde meydana gelen depremin ardından ülkesinin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti. Mulino, bazı kara yollarının tamamen çöktüğünü belirterek, “Karşı karşıya olduğumuz felaket büyük. Tamamen çökmüş kara yollarımız var. Şimdilik buradayız; bakacağız, umarım hava şartları izin verir de depremin merkez üssü olan Tonosi’ye gidebiliriz” ifadelerini kullandı. AA

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