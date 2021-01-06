İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1041 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece "bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı. 1041 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 77 bin 346'ya çıktı. Hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası var Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söyledi. Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti. AA

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