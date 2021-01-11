"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

İngiltere endişeli: 'Her 20 kişiden birinde Kovid-19 var'

11 Ocak 2021, Pazartesi 17:12
İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki yeni merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmalara, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla Kovid-19 aşısı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

"Her 20 kişiden birinde Kovid-19 var"

Öte yandan günlük ölümlerin 1000'i, vakaların da 60 bini geçmesi endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, virüsün daha bulaşıcı bir türü nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine Kovid-19 bulaşmış durumda.

"Gelecek birkaç hafta "salgının en kötü haftaları' olacak"

Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, BBC'ye yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

Gelecek birkaç haftanın "salgının en kötü haftaları" olacağına işaret eden Whitty, insanların ölenlerin oluşturduğu tabloyu anlamamasını "korkunç" olarak niteledi.

Önlemler daha da sıkılaştırılacak

Toplam can kaybı sayısının 81 bini geçtiği ülkede, hastanede yatan Kovid-19 hastası sayısındaki rekor artışın sağlık hizmetleri üzerindeki baskısı nedeniyle karantina önlemlerinin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

3 aşı onaylandı

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

Ülke, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gitmişti.

AA

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere endişeli: 'Her 20 kişiden birinde Kovid-19 var'

    İsrail işgali genişliyor

    WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı KVKK'nin gündeminde

    'NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz'

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'

    'Bağımsız medya kuşatma altında'

    Düşen uçakta 3 bebek ve 7 çocuk

    Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İzmit’te dergi seferberliği

    AB: Diyalog için hazırız

    'Su kıtlığı gıda güvenliğini tehlikeye sokar'

    Boğaziçi mezunları: Biz de kabul etmiyoruz

    ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

    Türkiye'de 9 bin 138 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

    Diyarbakır şehidi duâlarla...

    'Sağlık çalışanlarında aşılama başlamalı'

    Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı

    Tahran'da hava kirliliği tehlike arz ediyor

    Hulusi Akar Libyalı mevkidaşı ile görüştü

    En Çok Okunanlar

    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Ahmet Feyzi Kul Ağabey çok güzel konuşurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cami kürsüleri ne ile meşgul?
    Genel

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Galiba roller değişti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın hamallara yaptığı telkinat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderperest akıllar ne durumda?
    Mehmet KARA

    Tartışma yanlış noktadan yapılıyor
    M. Said ZEKİ

    İslâm sadece sizin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.