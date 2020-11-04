İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

İngİltere Hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rosie Dyas, ülkesinin ev sahipliği yapacağı uluslararası iklim değişikliği konferansı için Hazreti Ebubekir’in ekolojik farkındalık ihtiva eden sözlerini hatırlattı.

Dyas, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Arapça gönderide, ülkesinin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nı, Hazreti Ebu Bekir’in sözleriyle duyurdu. İngiltere Hükümet Sözcüsü paylaşımında, “Hazreti Ebu Bekir’in (r.a) söylediği gibi; ‘Meyve veren ağaçları kesme, ihtiyarları öldürme, koyun ve develeri sadece yemek için kes, hurma ağaçlarını yakma veya suya boğma.’ Bugün, Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek 26. BM İklim Değişikliği Konferansı için geri sayım başladı. İklim değişikliğiyle hep beraber mücadele edelim.” ifadelerini kullandı. Söz konusu mesaj, Arap dünyasındaki sosyal medya kullancılarının da ilgisini çekti ve çok sayıda etkileşim aldı. AA

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