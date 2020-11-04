"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

04 Kasım 2020, Çarşamba
İngİltere Hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rosie Dyas, ülkesinin ev sahipliği yapacağı uluslararası iklim değişikliği konferansı için Hazreti Ebubekir’in ekolojik farkındalık ihtiva eden sözlerini hatırlattı.

Dyas, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Arapça gönderide, ülkesinin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nı, Hazreti Ebu Bekir’in sözleriyle duyurdu. İngiltere Hükümet Sözcüsü paylaşımında, “Hazreti Ebu Bekir’in (r.a) söylediği gibi; ‘Meyve veren ağaçları kesme, ihtiyarları öldürme, koyun ve develeri sadece yemek için kes, hurma ağaçlarını yakma veya suya boğma.’ Bugün, Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek 26. BM İklim Değişikliği Konferansı için geri sayım başladı. İklim değişikliğiyle hep beraber mücadele edelim.” ifadelerini kullandı. Söz konusu mesaj, Arap dünyasındaki sosyal medya kullancılarının da ilgisini çekti ve çok sayıda etkileşim aldı.

AA

Etiketler: İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir
Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

    "Dine karşı olmak siyasi bir hata"

    Beyaz Saray çevresindeki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti

    Terör saldırısı sonrasında Viyana'da son durum?

    İzmir'de vefat sayısı 111'e yükseldi

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

    TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

    ‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

    "Asıl deprem henüz gerçekleşmedi"

    "Hesap sormazsanız felâketlerin sonu gelmez"

    "Hangi vicdana sığar?"

    UNESCO Ayasofya için rahatsız değil

    Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

    Atina’nın ilk camisi ibadete açıldı

    Depremle ilgili 9 gözaltı

    Hamaney: Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı

    Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Genel

    Durum ciddî
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Genel

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.