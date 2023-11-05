İnsani felaket daha da kötüleşecek

Uluslararası Af Örgütü: “Gazze’de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek” uyarısını yaptı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail’in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze’deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti. İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada çatışmalar nedeniyle sivil ölümlerinin daha önce görülmemiş seviyelerde gerçekleştiği ifade edilerek, “Sayısız hayat parçalandı, birbirinden koparıldı ve alt üst oldu.” değerlendirmesi yapıldı. “Her geçen gün daha fazla hayat sona eriyor, Gazze’deki insani felaket daha da kötüleşiyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada İsrail’in 7 Ekim’deki Hamas saldırılarına karşılık başlattığı bombardımanlarda sivil ölümlerin sarsıcı şekilde arttığına vurgu yapıldı. Açıklamada: “İsrail’in sıkılaştırdığı Gazze ablukasıyla bölgeye su, gıda, yakıt dahil malların girişi engelleniyor ve 2 milyondan fazla kişi Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veriyor” ifadeleri kullanıldı. “Çatışmalar bir an önce durmazsa İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye 16 yıldır uyguladığı hukuk dışı ablukanın yol açtığı insani felaket daha da kötüleşecek.” ifadelerine yer verilen açıklamada tüm tarafların savaş suçları işlemeyi ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

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Gazze’deki hastaneler İsrail saldırılarından korunsun

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri bombalamasını kınayarak uluslararası toplumdan hastaneleri korumasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açan 3 hastaneye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. İsrail’in Gazze’de yaralı taşıyan ambulansları da hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, “İnsanlık dışı bu barbarca katliam ve suçlar, insan haklarına önem verdiğini savunan ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun gözleri önünde işleniyor.” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde hala hizmet veren hastanelere yönelik saldırılarıyla katliamları artırdığı ifade edilen açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar, tedavi hizmeti veren hastaneleri korumaya dair yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldı.

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DSÖ: Saldırı karşısında dehşete düştük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüklerini söyledi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. “Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastalar, sağlık çalışanları ve tesisler ile ambulansların her zaman korunması gerektiğini yineledi. Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilim karşısında ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

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BM: Eli tetikte olan biz değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin uluslararası hukukun uygulanması ve hastanelerin çatışmalara dahil edilmemesi yönünde çağrılarını sürdürdüğünü belirterek “Ancak bu durumların hiçbirinde parmağı tetikte olan BM değildir.” açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Dujarric: “Uluslararası hukukun uygulanması ve hastanelerin çatışmalara dahil edilmemesi yönünde çağrılarımızı sürdürüyoruz” Gazze’nin yanı sıra Ukrayna ve Sudan’daki çatışmalara ilişkin de aynı şekilde uluslararası insancıl hukukun uygulanması çağrısını yaptıklarını aktaran Dujarric, “Ancak bu durumların hiçbirinde parmağı tetikte olan BM değildir.” değerlendirmesinde bulundu.