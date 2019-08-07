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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İnsanî yardım suç olamaz

07 Ağustos 2019, Çarşamba 20:20
Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına imkân veren yasal düzenleme, İtalyan Senatosundan Salı günü geçti.

Roma’nın ilgili kararına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Protestan Kilisesi’nden sert tepki geldi. İtalyan Protestan Kiliseler Birliği (FCEI) ise, Roma’nın, siyasî gayelerini hayata geçirmek için bahane ürettiğini öne sürdü.

FCEI Başkanı Luca Maria Negro, söz konusu yasanın tek amacının denizlerde insani yardımı kriminalize etmek olduğunu söyledi. Negro, ilgili reformun İtalyanların veya göçmenlerin güvenliğiyle hiçbir alakası olmadığını kaydetti. N

egro, Dublin Anlaşması çerçevesinde diğer AB üyesi ülkelerden İtalya’ya geri gönderilen göçmenlerin sayısının, gemiyle gelen mültecilerin sayısından fazla olduğuna dikkat çekti. Başkan, Avrupa kapsamında bir çözüm bulunması gerekirken, İtalyan hükümetinin tek derdinin sivil toplum örgütlerini itibarsızlaştırmak olduğunu ifade etti. İtalya’da halihazırda uygulanan ve karasularını ihlâl eden yardım gemilerine 10 ila 50 bin euro para cezası öngören düzenleme yoğun tartışmalara neden olmuştu. Geçen Haziran ayında insanî yardım gemisi Sea-Watch 3’ün kaptanı Carola Rackete, İtalya’nın Lampedusa Limanı’na izinsiz yanaştığı için gözaltına alınmıştı.Yeni düzenleme para cezasının yanı sıra, İtalyan otoritelerinin karasularından çıkma yönündeki talimatlarına uymayan gemi kaptanlarının da tutuklanmasını ve 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

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