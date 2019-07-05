"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

İnsanlık dışı

05 Temmuz 2019, Cuma 00:13
ABD - Meksika sınırında düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu tesislerin aşırı kalabalık olduğu, birçok çocuğun yasa dışı şekilde 72 saatten fazla gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Denetim Dairesi Ofisi, Teksas’da düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu Rio Grande gözaltı merkezine haziran başında yaptığı habersiz tetkike ilişkin raporunu yayımladı.  Rio Grande’nin düzensiz göçmenlerin en sık tutuklandığı bölgelerden biri olduğuna işaret edilen raporda, bu bölgedeki bazı tesislerin çok kalabalık olduğu, insanlara sadece ayakta durulabilecek kadar yer kaldığı vurgulandı. Normal şartlarda bu tesislerde gözaltı süresinin 72 saat olduğu belirtilen raporda, denetim tarihinde bir tesisteki 165 çocuğun bir haftadan fazla burada tutulduğunun görüldüğü aktarıldı.  Raporda son dönemde bölgede gözaltına alınan çocukların yüzde 30’unun 72 saatten uzun tutulduğu, bazılarının ise 7 yaşından küçük olduğu vurgulandı. Ayrıca müfettişler, Rio Grande’deki merkezlerdeki 3 bin 400 kişinin 72 saatten uzun süredir gözaltında tutulduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltı kurallarına ihlâl 

Raporda, gözaltı merkezlerinde sıcak yemek bulunmadığı, duşlara sınırlı erişim olduğu ve insanların kıyafetlerini bile çok nadir değiştirebildiği ifade edilerek, bu durumun gözaltı kurallarının ihlali olduğu vurgulandı. Müfettişler bazı göçmenlerin hücrelerinin camlarına ‘’yardım isteyen’’ mesajlar yazdığını aktardı. Mayısta yayımlanan başka bir raporda da Teksas’ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin, “tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun” olduğu belirtilmişti. Del Norte adlı gözaltı merkezinin 125 kişinin kalması için tasarlandığına ancak 7 Mayıs’ta bu merkezde 750, 8 Mayıs’ta ise 900 yasa dışı göçmenin tutulduğuna işaret edilen raporda, buradaki durum “sadece ayakta durarak sığılacak bir ortam” olarak nitelendirilmişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli

    AB’ye destek artıyor

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur

    İnsanlık dışı

    Başbağlar unutulmadı

    Hatay Milletvekili Tokdemir Bakana sordu: Mağdur üreticiye bir ödeme planınız var mı?

    Ailelere yaz tatili için ‘köy hayatı’ tavsiyesi

    Fransız Mahkemesi Paris'teki hava kirliliğinden devleti sorumlu tuttu

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Kalın: S-400'ler aktif olarak kullanılacak

    Küçükçekmece'deki olaylar nedeniyle 116 kişi hakkında işlem başlatıldı

    İstanbul son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

    Kabine toplandı

    ‘Yumurta üreticisini görmezden gelmeyin’

    Zamlar ertelendi enflasyon düştü

    Şeffaf belediyeciliğe yoğun ilgi

    Van kedileri ile ilgili yaygın yanlış bilgi düzeltildi

    6 ayda 1 milyon kişiyi ağırladı

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Enflasyon oyunu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorumlu parlamenter sistem mi, darbeler mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur
    Genel

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli
    Genel

    AB’ye destek artıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rehavet yok; rehabilitasyon var
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman ve CHP
    Genel

    Üyeler hukukçu değil, kararların temyizi yok
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân modern teknolojiden bahseder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.