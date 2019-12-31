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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Irak'ta protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastı

31 Aralık 2019, Salı 13:24
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğin binasını basarak içeri girdi.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

 

ABD yönetiminin Haşdi Şabieya bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binanın duvarını ateşe verdi.

Şii milis liderleri de orada

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü. 

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı. 

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı 

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. 

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. 

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. 

Irak'ta protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin duvarını ateşe verdi.

AA

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  • cemal özkaya

    31.12.2019 13:47:11

    hah tam amarikanın istediği gibi olmuş. adamlara ıraka tekrar girmek için bir mazeret lazımdı oradaki dinde hassas muhakemei akliyede noksanlarıda toplamışlar elçiliği basmışlar. o basanlarda amarikalı olmasın yav.

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