Irak'ta seçimde oy verme işlemi tamamlandı

Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07:00'de açılan seçim sandıkları saat 18:00'de kapandı.

Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür.” şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

Kerküklüler, sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için Kerkük'teki vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, nahiye ve köylerde oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçti.

Akşam saat 18.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin sona ereceği 40 milyon nüfuslu ülkede, 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Seçimlerde, 329 sandalyeli Meclis için 3 bin 249 aday yarışıyor. Seçim süreci 877 yabancı gözlemci tarafından takip edilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin 24 saat içinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerin ardından erken genel seçim kararı alınmıştı.

Kerkük'te Türkmen yetkililer oylarını kullandı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Erşat Salihi, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oylarını Kerkük'teki seçim merkezinde kullandı.

ITC Başkanı Turan, yaptığı açıklamada, Irak genelinde bir demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, tüm Iraklılardan bu vatandaşlık görevini yerine getirmelerini istedi.

Türkmenlerin seçime yoğun katılım sağlaması gerektiğine dikkati çeken Turan, Türkmenlerin Irak Meclisinde hak ettiği ağırlığı elde edebilmesi için seçimin demokratik bir fırsat olduğunu ifade etti.

Turan, seçimlerin Birleşmiş Milletler nezdinde ülkedeki etnik ve mezhebi ağırlığın istatistiği niteliğinde olduğunu belirterek, "Türkmenler bu seçime katılımlarıyla ülkedeki etnik ağırlıklarını da ortaya koyacaklar." dedi.

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Salihi de basına yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni ve daha kapsayıcı bir siyasi sürecin başlaması için seçimlerin sağlıklı bir şekilde geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bu sefer iktidara ortak olmak istediğini dile getiren Salihi, yeni siyasi süreçte Şii, Sünni ve Kürtlerin yanında Türkmenlerin de bulunmasının önemini vurguladı.

Salihi, Türkmenlerin Bağdat'ta etkili ve hükümet ortağı olmalarının Meclisteki vekil sayılarını artırmalarına bağlı olduğunu kaydetti.

Irak'ta oy verme işlemi sırasında elektronik cihazlar arızalandı

Erken genel seçimlerin sürdüğü Irak'ta, oy verme işlemi sırasında bazı elektronik cihazların arızalandığı belirtildi.

Bağdat ve Kerkük'teki seçim bölgelerinden alınan bilgiye göre, oy verme işlemi için kurulan bazı cihazlar seçmenlerin parmak izini okuyamadı.

Bu nedenle seçim merkezlerine gelen bazı seçmenlerin, oylarını kullanamadan geri döndüğü aktarıldı.

Türkmen milletvekili adayı Erşat Salihi de yaptığı açıklamada, Kerkük'te halkın ve özellikle Türkmenlerin benzer durumdan şikayet ettiğini kaydetti.

Salihi, Türkmen seçmenlerden arızalar giderilene kadar seçim merkezlerinden uzaklaşmamalarını istedi.​​​​​​​