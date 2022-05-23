İran Cumhurbaşkanı'ndan intikam mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürülmesinin intikamının alınacağını söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan Reisi, "Bu büyük şehidin dökülen kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok." dedi.

Açıklamasında üstü kapalı ABD ve müttefiklerini tehdit eden Reisi, “Hiç şüphe yok ki bu cinayette küresel kibrin parmağı görülüyor. Katillerin güvenlik görevlileri tarafından en kısa zamanda bulunup, yargı önüne çıkartılmasında istiyorum. ”dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı bildirildi.